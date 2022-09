BARI - Domani, venerdì 16 settembre, alle ore 11 nel comitato centrale di Fratelli d'Italia (via Melo angolo corso Vittorio Emanuele, Bari), conferenza stampa sul programma del presidente Giorgia Meloni a Bari sabato 17. Lo rende noto Fratelli d'Italia Puglia.A seguire (dalle ore 12 alle ore 18), come già anticipato, nello stesso comitato sarà possibile ritirare i pass per l'accesso all'area stampa di sabato 17.