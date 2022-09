Politiche, Letta: la sfida è o noi o il centrodestra

ROMA - La legge elettorale è "prevalentemente maggioritaria: o noi o il centrodestra". Sono le parole di Enrico Letta in un'intervista al Tg3 in cui ha ribadito l'appello al voto utile nei collegi. Letta ha sottolineato che i Dem puntano a proposte "per il lavoro, i giovani, la sanità pubblica, che deve essere pubblica per tutti".“Sento dire: ‘Abbiamo provato tutti, proviamo anche lei’. Ma nel 2011 Meloni era ministro e lo era nel governo Berlusconi che portò alla bancarotta. Quella destra ha già governato l’Italia e non gli consentiremo di riportare l’Italia in bancarotta” ha detto Letta alla manifestazione Pd a Santi Apostoli."Non possiamo pensare che il nostro Paese prenda la via dell'Ungheria e della Polonia, non lo permetteremo" ha aggiunto Letta. Poi un attacco diretto a "Salvini e Berlusconi chiedo: ma di quale Paese portate avanti la sovranità se ogni volta che parlate" portate acqua a Putin.