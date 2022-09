Champions: Psg-Juventus 2-1

via Juventus fb





Nella ripresa Allegri cambia gli uomini con l'ingresso di McKennie per Miretti. È l'americano che al 53' firma il 2-1 insaccando di testa su calcio d'angolo di Kostic, approfittando di un'uscita imprecisa di Donnarumma. La Juventus un po' rinunciataria nel primo tempo reagisce nella ripresa sfiorando dopo il gol di McKennie il pareggio. Nell'altro match del girone H, il Benfica ha battuto 2-0 il Maccabi Haifa.

La Juventus esce sconfitta dal Parco dei Principi per 2-1 contro il Psg nella sua nuova stagione di Champions. Man of the Match è Mbappè che in un tempo realizza una doppietta. La prima rete francese arriva al 5' con un'invenzione di Neymar che inventa una palombella che smarca in area il suo compagno di reparto che buca Perin con un tiro preciso ed angolato. Il raddoppio arriva al 22' con Mbappè che, dopo un bel dialogo con Hakimi, realizza il 2-0.