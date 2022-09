Presentata la IV edizione della Trani Triathlon Sprint

TRANI - Presentata ieri a Trani nello splendido scenario della sezione locale della Lega Navale italiana la IV edizione della Trani Triathlon Sprint, organizzata dalla “Atletica Tommaso Assi Triathlon Team”, in programma sabato 10 e domenica 11 settembre nella baia di Colonna a Trani (BT).

Presenti in conferenza l'assessore allo Sport Leo Amoruso, il Colonnello Pasquale Giulio Stasolla dell'Aeronautica Militare di Bari, il presidente del CONI PUGLIA Angelo Giliberto, il presidente della FITRI PUGLIA Antonio Tondi, il delegato per il CONI della BAT Antonio Rutigliano e il presidente dell’A.S.D. Atletica Tommaso Assi, Giovanni Assi.

I responsabili tecnici Paolo Manno e Gianpiero Angelilli hanno illustrato le modalità di svolgimento della “Trani Triathlon Sprint 2022”, riconosciuta dal CONI e dalla FITRI (Federazione Italiana Triathlon), sotto l’egida della FITRI Puglia. Una due giorni avvincente tra spettacolo, emozioni e tanta voglia di raggiungere il traguardo finale per una delle discipline sportive più belle e difficili da praticare, ma anche più emozionanti da guardare. Si parte sabato 10 settembre dalle ore 16,00 con la ‘Trani Triathlon Kids’, riservata ai più piccoli dai 6 ai 13 anni nelle categorie Minicuccioli, Cuccioli, Ragazzi ed Esordienti. Domenica 11 settembre dalle ore 9,00 sarà la volta della Triathlon Giovanile per la categoria Youth A (dove le distanze saranno di 300 mt. per il nuoto, 6 km. di bike, e 2 km. di corsa) e, a seguire, dalle ore 11,00 la gara più importante: la Triathlon Sprint Silver, valevole come gara nazionale dell’Aeronautica Militare per l’imminente centenario della Costituzione dell'Arma Azzurra e come Campionato Regionale Age Group (qui le distanze sono di 750 metri per il nuoto, 20 km di bici e 5 km di corsa).

Come sempre la “Tommaso Assi” ed in particolare la famiglia Assi pongono grande attenzione all'aspetto sociale e per quest'anno l'Associazione sportiva, per volontà del suo presidente, Giovanni Assi, della responsabile della sezione Progetti sociali, Raffaella Dianora e del fiduciario CONI Anselmo Mannatrizio, sosterrà il tranese Raffaele Lavacca, presente anch’egli in conferenza stampa, in quello che è diventato anche il sogno di tutta la comunità cittadina, ovvero superare il dramma della malattia che gli ha portato via gli arti inferiori, rialzarsi ed abbracciare nuovamente il mondo. Invitato speciale della manifestazione sarà il campione paralimpico Luca Mazzone.

Trani attende in una due giorni dedicata allo sport una straordinaria partecipazione di atleti da ogni parte d’Italia, da Bolzano a Trapani. Per la gara Senior sprint-Age group della domenica mattina sono 297 gli atleti iscritti, di cui 265 uomini e 32 donne. Mentre per l'attività giovanile i partecipanti saranno 48, di cui 37 tra i Kids.

L’evento sportivo, il cui villaggio sarà allestito in Piazza Marinai d’Italia, è patrocinato dalla Regione Puglia e della città di Trani, con la collaborazione dell’Aeronautica Militare e della Lega Navale Italiana, sez. di Trani.