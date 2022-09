Renzi: Meloni pericolo per Ue? No, siamo in democrazia

via Matteo Renzi fb

ROMA - FdI e Meloni pericolosi per l'Ue? "No, smettiamola con questa storia, che -è anche antitaliana. Siamo in democrazia, decidono gli italiani". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Porta a porta in onda stasera.