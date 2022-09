Conte a Barletta: ondata recessiva. Serve piano europeo

BARLETTA - "Dovevamo attivarci subito per ottenere un piano europeo, una strategia europea comune. E' da febbraio che noi parliamo di energy recovery fund, e poi dovevamo intervenire al nostro interno per misure ben più consistenti per reggere questa ondata recessiva". Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte a margine di un incontro elettorale a Barletta rispondendo ad una domanda sul caro bollette. "Purtroppo con lo stallo anche del governo che c'è stato, con il ritardo nelle misure straordinarie che abbiamo chiesto da febbraio marzo, tanti sono già nella condizione di dover scegliere se pagare la bolletta o andare al supermercato e comprare generi alimentari per poter far mangiare i propri figli", ha detto ancora il presidente M5s.