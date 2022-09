Ostuni: incontro di presentazione dei candidati e delle liste di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni politiche

OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi in occasione delle elezioni politiche che si terranno domenica 25 settembre. Mercoledì 14 settembre alle ore 19.00 presso la sede di Fratelli d’Italia di Ostuni in via G. di Vittorio 13 si é tenuto un incontro in cui sono stati presenti: l'onorevole Raffaele Fitto (candidato alla Camera dei Deputati PO4), il consigliere regionale Luigi Caroli (responsabile provinciale di FdI), l'imprenditrice Maria Nocco (candidata al Senato della Repubblica UO4) e l'onorevole Chiara Saracino (candidata alla Camera dei Deputati PO4).





L'incontro si é tenuto per presentare i candidati e le liste di Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre e per conoscere tesserati e simpatizzanti.

"Ho visto tanto entusiasmo nei cittadini di Ostuni" ha dichiarato il dirigente ed ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia di Ostuni, Francesco Semerano "Ci sono buone prospettive per il futuro della nostra città e di tutta la Nazione. Importante é andare a votare".

"E' questo un periodo di estrema difficoltà per le aziende" ha dichiarato invece l'imprenditrice Maria Nocco "Ho trovato nel programma una serie di punti sulle soluzioni per risollevare l'economia. E' importante puntare sul Made in Italy. La tutela dell'impresa é tutela per l'intero sistema economico".

"Siamo nel pieno di una campagna elettorale, dove la gente é il motore" ha dichiarato, infine, l'onorevole Raffaele Fitto "Si chiede un consenso per consolidare un risultato e garantire la governabilità di cui il Paese ha bisogno. Fratelli d'Italia rappresenta una garanzia per il futuro. L'interno del programma elettorale é quello della coalizione di centrodestra ed ha la possibilità di essere realizzato, con soluzioni concrete e possibili. E' davvero importante andare a votare".