Ruffano: “Camminare insieme per non mollare mai”

RUFFANO (LE) - Camminare insieme senza barriere. Domenica 18 settembre a Ruffano, il gruppo locale di cammino “Camminando Insieme”, accoglie l’associazione A.S.D “Mollare mai” di Carpignano Salentino (Lecce) per dare vita a una Camminata per tutti, fra le piazze del Salento per l’accessibilità, durante la quale si potrà sperimentare cosa significa camminare allo stesso passo di chi invece spesso si trova a dover superare barriere architettoniche e difficoltà.A partire dalle ore 16.00, camminatori, amministratori, associazioni del territorio che hanno aderito all’iniziativa, partiranno da Piazza Libertà muovendosi attraverso un percorso che interesserà il centro storico di Ruffano arrivando sino alla frazione di Torrepaduli.Sono previste delle brevi soste correlate da racconti sul patrimonio storico-culturale del centro salentino, a cura dell’Infopoint Torrepaduli Ruffano e da varie testimonianze degli atleti della ASD “Mollare mai”, che da anni si prefigge l’obiettivo di accompagnare i diversamente abili verso il benessere psicofisico, l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità, per diventare nella vita quotidiana autonomi sulla carrozzina e organizza camminate e percorsi “ fra le piazze del Salento” per sensibilizzare all’accessibilità.Sarà questa l’occasione per sapere come si guida sulle strade, come evitare ostacoli, come impostare la carrozzina per intraprendere salite o discese, come piegarsi e raccogliere oggetti da terra e tanto altro, che vedrà anche, al termine della camminata, un coinvolgimento diretto dei partecipanti e in particolare degli amministratori, che saranno invitati a provare loro stessi il buon uso della carrozzina.L’evento, a partecipazione libera e gratuita, è patrocinato dal Comune di Ruffano ed è organizzato dal gruppo di cammino “Camminando Insieme” e associazione ASD “Mollare mai - handbike e sport”, in collaborazione con Camminatori Salentini, Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Ruffano, Infopoint di Torrepaduli e Ruffano.: “Camminando Insieme” 331.3698792348.1204161.