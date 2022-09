Salvini: crisi economica con Pd al governo da 10 anni

ROMA - "La crisi economica c'è adesso, purtroppo in molte aziende, col Pd che governa da dieci anni su undici. Franceschini e' attaccato alla poltrona da una vita. Se gli italiani scelgono la Lega e il centrodestra al centro ci sono lo stop alle legge Fornero e il taglio delle tasse con la flat tax, non può che esserci più lavoro e più ripresa". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, conversando coi cronisti a Cattolica in replica alle parole del ministro della Cultura il quale oggi in un'intervista prevede che un eventuale governo a guida Meloni che andrebbe a formarsi successivamente al voto "dopo un mese sarà in grave crisi"."Lezioni da un signore che sta al governo negli ultimi undici anni per dieci anni gli italiani non ne prendono", conclude Salvini. "Probabilmente ha capito che anche in Romagna e in Emilia il Pd va a casa da tutte le parti".