Salvini: dove fare centrali deciso da scienziati

ROMA - "Sui luoghi dove costruire le centrali nucleari chiediamo agli scienziati e agli ingegneri, non a Salvini e Fratoianni. Fratoianni dice no all'energia più sicura e pulita che esista, Salvini dice sì. Poi dove farla non lo decidono nè Salvini nè Fratoianni". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini replicando al segretario di Sinistra Italiana in un punto stampa a Milano. "Fuori discussione che serva aprire le centrali. Il dove non lo deve decidere la politica. Fratoianni si metta l'anima in pace - ha rimarcato - L'Italia tornerà al nucleare, mentre tutto il mondo sta andando verso il nucleare. La Francia investe in sei nuove reattori nucleari e noi compriamo l'energia a caro prezzo dai francesi. Siamo poco furbi".