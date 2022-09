Acquistare la casa al mare e in montagna come forma di investimento



Acquistare una seconda casa al mare o in montagna come forma di investimento permette di destinare l’unità abitativa alla locazione. In particolare, questa è una forma di investimento che offre svariate potenzialità se fatta nel modo giusto. Infatti, tra i principali consigli da seguire per comprare casa c’è quello di scegliere una località attiva durante tutto l’anno e non solo durante l’alta stagione. Quindi, meglio se contraddistinta da molteplici fiere ed eventi. Inoltre, molto importante è anche la posizione in cui si trova. La località deve essere nota ed attraente, il più possibile vicina a centri di interesse quali spiagge, nel caso in cui si scelga di acquistarla in una località marittima, e impianti sciistici se si preferisce la montagna.



La strategia da seguire per un buon investimento



Affinché l’investimento dell’acquisto di una seconda casa vada a buon fine è essenziale considerare alcuni aspetti di fondamentale importanza:



- essere sicuri di aver scelto l’immobile giusto.

- Esaminare gli aspetti burocratici, legali, urbanistici e operativi.

- Redigere un Business Plan utile a prevedere costi e ricavi.

- Focalizzarsi sull’aspetto economico e non su quello emotivo.

- Prevedere in anticipo possibili rischi ed errori.

- Considerare i costi di una ristrutturazione.

- Scegliere un mutuo ad hoc in base alle proprie esigenze specifiche.



Inoltre, prima di comprare casa è bene sapere che la tipologia di appartamento più allettante è quella che supera gli 80 mq caratterizzata da due camere da letto, due bagni e da una zona esterna. Ideale ad ospitare anche più di una famiglia o un gruppo di amici.

Comprare casa al mare o in montagna?



Chi ha dei dubbi sul luogo in cui comprare casa, può iniziare a considerare quali sono le proprie personali preferenze, in modo da poterla usare come seconda casa per soggiorni di relax nei periodi in cui non è occupata. Il mare è energizzante e può essere in genere prediletto in modo particolare nei periodi più caldi. La montagna ha il vantaggio di essere sempre appetibile in quanto permette di ritrovare il proprio benessere psicofisico.

Comprare casa in località turistica, al mare o in montagna, oggi oltre ad offrire la possibilità di passare le vacanze in maniera confortevole, rappresenta anche un buon investimento, anche perché oggi il mercato immobiliare è caratterizzato da una forte inflazione. Infatti, comprare casa al mare o in montagna è diventato un vero e proprio trend destinato a consolidarsi proprio perché i turisti preferiscono l’affitto di appartamenti al soggiorno in hotel. Ciò non solo per una questione economica, ma anche per la garanzia di maggiore privacy.