Salvini: “Vinceremo elezioni, ma avere un Paese in ginocchio tra un mese non è grande soddisfazione”

“Se devo salvare 3 milioni di posti di lavoro, i parametri di bilancio vengono dopo. Noi vinceremo le elezioni ma avere un Paese in ginocchio tra un mese non è una grande soddisfazione. Noi siamo qui a valutare se troviamo 5-6 miliardi, in Europa ne hanno messi di più”.

Lo ha dichiarato il Segretario della Lega Matteo Salvini a margine dell’incontro di Confcommercio organizzato a Roma in Piazza Gioachino Belli.

Fonte: Agenzia Vista