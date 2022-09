Mahra, la Cleopatra del III Millennio

Lineamenti delicati, lunghissimi capelli scuri, curve morbide. Greca per parte di madre, araba di padre. Come la regina Cleopatra che governò l’Egitto per ben 22 anni (i Tolomei erano Greci).

Il jet-set internazionale si arricchisce di una nuova stella: è la giovane principessa Sheikha Mahra, molto presente sui social dove conquista sempre più like e followers.

Nata a Dubai (Emirati Arabi Uniti, abitanti 3 milioni e 300mila) il 26 febbraio 1994 (Pesci), “princess” è figlia dello sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, 6 mogli, 30 figli e di Zoe Grigorakos.

Una felice incontro e contaminazione fra due continenti e culture di antiche e nobilissime radici. Studi alla Zayed University e in Gran Bretagna (Nursery School of London), in breve tempo è diventata un’icona planetaria del lifestyle.

“Princess of Hearth” (così l’hanno soprannominata i media di tutto il mondo), è appassionata di arte moderna, di equitazione e di cani. Adora anche andare in spiaggia e ai concerti.

E’, inoltre, molto attiva in società, come tante principesse del recente passato (basti ricordare Lady Diana Spencer). Mahda infatti è impegnata sul fronte delle tematiche dell’emancipazione della donna.

Personalità forte, icona della modernità, Mahda è una donna di cui sicuramente in futuro sentiremo parlare.