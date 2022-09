Sara Vecchi, il mondo della beauty influencer più seguita del web

ROMA - Sara Vecchi è una delle più importanti beauty influencer del momento. Seguitissima sul web, è specializzata in sopracciglia e in particolare nel microblading.

Quando hai iniziato ad occuparti di bellezza?

Mi occupo di bellezza da dieci anni. Sono partita dallo sguardo, poi sono passata al make-up e infine ho trovato il mio grande amore, le sopracciglia. Da queste si inizia spesso un percorso di rinascita, moltissime donne non si sentono a loro agio con delle sopracciglia non in armonia con loro e io cerco di farle sentire uniche.

Cosa consigli alle donne per essere sempre belle e uniche?

Il mio consiglio è sicuramente di non omologarsi a stereotipi spesso falsi…ogni donna che è passata sotto le mie mani aveva il suo punto di forza e le sua bellezza unica, spesso nascosta da insicurezze immotivate. Imparare ad amarsi, sarà un luogo comune ma è la chiave delle serenità.

Cosa pensi del mondo delle influencer?

Io sono un influencer, forse, un po’ atipica. Mi mostro senza filtri o ritocchi e credo sia fondamentale per far capire a chi ci ascolta che non siamo ogni giorno perfette! Purtroppo come ogni lavoro, c’è chi lo fa con sani principi e chi meno. Chi lo fa con la voglia di consigliare qualcosa in cui crede è destinato a crescere. Dobbiamo ricordarci che dall’altra parte troviamo persone che credono a ciò che diciamo e cercano in noi quella conferma che non hanno da loro stessi, è un ruolo importante il nostro. È un lavoro a tutti gli effetti e come tale andrebbe difeso, se continuano a farsi prendere la mano sponsorizzando ogni cosa in cambio di soldi, prima o poi le persone capiranno il gioco e non ti crederanno più.

Quali sono le influencer che apprezzi?

Ci sono moltissime influencer che stimo e che seguo con piacere, altre sono talmente finte che non ci credono più neanche loro.





