Schianto fatale sulla San Severo-San Marco in Lamis: un morto e 4 feriti

SAN MARCO IN LAMIS (FG) - Schianto fatale all’alba sulla strada che conduce da San Severo a San Marco in Lamis, nel Foggiano. Nel terribile frontale sono rimaste coinvolte due auto, una Fiat Punto e una Dacia. Il bilancio è di un morto e quattro persone ferite. La vittima è il conducente della Punto, un 28enne di San Severo (Fg).Il 28enne è spirato dopo il ricovero all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Non sono chiare al momento le cause che hanno provocato l’incidente. Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco, che con delle delicate operazioni hanno estratto i feriti dalle lamiere dei veicoli. I feriti sono stati trasportati in ospedale dai soccorritori del 118.