Schianto moto-auto sulla Ss16: muore centauro tranese

BARI - Dramma questa notte sulla Ss16, all’altezza di Cola Olidda, dove un giovane di Trani è morto a causa di uno schianto avvenuto mentre era in sella alla propria moto di grossa cilindrata. L’uomo ha impattato l’utilitaria guidata da un 22enne. Il conducente della Lancia Y è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita.Nulla da fare invece per il centauro, nonostante l’intervento degli operatori del 118. Il motociclista è morto sul colpo. Immediato il trasporto per l'automobilista in codice rosso al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari. L'uomo viaggiava da solo. Ad eseguire i rilievi sul posto i carabinieri, che indagano sulle dinamiche che hanno causato lo schianto.