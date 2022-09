Pompeo Piro (intervista): «Vi racconto la mia guerra contro le etichette discografiche fake»

Quali le situazioni estreme che ti sono palesate negli ultimi tempi circa questo fenomeno?



R: «Di situazioni palesatemi ce ne sarebbero da raccontare veramente tantissime, purtroppo ci sono molti artisti vittime di questo sistema che mi contattano ogni giorno chiedendomi un supporto. Ovviamente non posso fare nomi o riferimenti».



Quale la tua ricetta per cambiare questo sistema?



R: «In primis ci vorrebbero più controlli a queste etichette discografiche fake, come secondo punto chi si identica come management dovrebbe avere i requisiti fiscali e tutta la documentazione in regola, ma innanzitutto dovrebbero avere l’esperienza, conoscenza e dedizione per questo lavoro».



Pompeo cosa significa per te far crescere un artista?



R: «Quando inizi questo percorso sai già che la strada non sarà facile, parti già con presupposto che non c’è certezza di poter arrivare al successo, ma quello che non mancherà è la soddisfazione di vederli esibire su un palco dinanzi al pubblico».



Che emozioni vivi ogni qual volta vedi un tuo artista esibirsi?



R: «L’emozione è veramente indescrivibile, ogni volta c’è sempre un’emozione diversa, ed io che sono sul palco insieme a loro vi dico che guardare negli occhi dei propri artisti accedersi quella luce di soddisfazione per la propria esibizione è una sensazione unica».





Quali gli artisti che rappresentano il tuo vanto in tanti anni di lavoro in questo campo?



R: «Un’artista che continua a darmi tantissime soddisfazioni è Carmen Zarra, perché nella sua semplicità riesce a farsi amare dai suoi fans e in tutte le sue esibizioni ogni volta riesce a dare sempre di più, il suo coinvolgimento e il suo adattamento al pubblico in tutte le situazioni riescono sempre a sorprendermi. Se ripenso che quando l’ho conosciuta e ho intrapreso con lei questo percorso, era una ragazzina timida che cantava solo nella sua cameretta, la soddisfazione è veramente grande».



Quali sogni vorresti vedere alla luce nel prossimo futuro?



R: «Più che sogni diciamo che sono obiettivi che mi sono già prefissato, portare i miei artisti ad esibirsi a livello internazionale sarebbe la soddisfazione più grande».

