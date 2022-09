Ue, Meloni: "Fin qui mancata difesa interesse nazionale Italia"

ROMA - In merito alla legge di bilancio "la sfida è dare segnali sul taglio del costo del lavoro e sull'assegno unico che vorremmo aumentare". Cosi' la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni al Tg3."La posizione di Fratelli d'Italia è sempre stata la stessa: l'Italia è a pieno titolo parte dell'Occidente, dell'Alleanza atlantica e dell'Europa. A testa alta e con orgoglio per difendere anche il suo interesse nazionale. Si tratta della seconda parte che fin qui è mancata. Semmai è un fatto di partire un po' di più in difesa dell'interesse nazionale per trovare soluzioni comuni" ha aggiunto la presidente di Fratelli d'Italia al Tg3 chiarendo la collocazione di FdI in Ue."Adesso la priorità assoluta è il tema dell'aumento dei prezzi energetici: noi abbiamo fatto approvare adesso una misura che chiede il disaccoppiamento anche al livello nazionale. Se il governo non lo dovesse fare in questi giorni sarebbe il primo provvedimento del nostro governo" ha detto Meloni.