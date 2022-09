Serie B: il Bari vince 1-0 a Cosenza

Nel secondo tempo al 9’ Antenucci va vicino al raddoppio. Al 43’ il Cosenza rimane in dieci. Espulso Florenzi per doppia ammonizione. Seconda vittoria del Bari fuori casa dopo quella per 3-1 al “Curi” col Perugia. I biancorossi sono quarti con 9 punti insieme al Frosinone.

Al 35’ Antenucci dei galletti non concretizza una buona occasione. Al 36’ Brignola del Cosenza colpisce la traversa. Al 49’ quarto e ultimo minuto di recupero il Bari passa in vantaggio con Cheddira di testa su cross di Ricci.