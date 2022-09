Serie B: Reggina, Frosinone e Brescia vincono

FRANCESCO LOIACONO - Dopo la quarta giornata di andata di Serie B la Reggina il Frosinone e il Brescia sono al primo posto con 9 punti. I calabresi vincono 3-0 al “Granillo” col Palermo. I laziali superano 2-0 allo “Stirpe” il Como. I lombardi prevalgono 2-1 al “Rigamonti” col Perugia. Restano in corsa per la promozione diretta in Serie A l’Ascoli e il Genoa a 8 punti. I marchegiani pareggiano 0-0 al “ Del Duca” col Cittadella.

I liguri pareggiano 3-3 al “Ferraris” col Parma. Il Benevento il Cagliari e il Cosenza sono in zona Play Off con 7 punti. I campani si impongono 2-0 al “Penzo” col Venezia. I sardi vincono 1-0 in casa col Modena. Il Cosenza prossimo avversario del Bari pareggia 1-1 al “Liberati” con la Ternana. Primo storico successo in Serie B per il Sud Tirol Alto Adige. Gli altoatesini superano 2-1 al “Druso” il Pisa nella gara del debutto in panchina del nuovo tecnico Pierpaolo Bisoli subentrato all’esonerato Leandro Greco.