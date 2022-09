Serie C: il Foggia ko per 4-0 col Pescara







Terza sconfitta per il Foggia dopo quelle per 3-1 allo “Zaccheria” col Latina e per 3-0 al “Curcio” col Picerno. I dauni hanno 4 punti in classifica insieme all’ Avellino. Nel secondo tempo 9’ raddoppia Milani con un rasoterra di destro. Al 23’ il Foggia resta in dieci. Espulso Di Pasquale per aver colpito con un calcio Cuppone. Al 32’ il Pescara realizza il terzo gol con Kraja di sinistro. Al 39’ Vergani segna la quarta rete con una conclusione da fuori area.

Nella quinta giornata di andata del Girone C di Serie C il Foggia perde 4-0 allo “Zaccheria” con il Pescara. Nel primo tempo al 17’ D’Ursi dei dauni non concretizza una buona occasione. Al 43’ gli abruzzesi passano in vantaggio con Lescano con una conclusione al volo.