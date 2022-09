Si ribalta con l'auto sulla Ss16 e poi fugge: l'aveva rubata a Molfetta

MOLFETTA (BA) - Si ribalta con l'auto finendo sulla corsia di sorpasso e poi si dà alla fuga. È quanto accaduto questa notte sulla Ss16 all’altezza dell’uscita Molfetta-Terlizzi intorno alle 3.30 di questa notte. All’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine l’abitacolo era vuoto ed il conducente si era dato alla fuga.La Nissan, secondo gli accertamenti delle forze dell'ordine, è risultata essere stata rubata a Molfetta (Ba) la stessa notte. È verosimile che l’autore del furto abbia perso il controllo dell’auto e, una volta che la vettura è finita fuori strada, per non essere fermato, abbia deciso di fuggire lasciando la macchina sulla statale.Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. In corso ulteriori indagini per ricostruire l'accaduto.