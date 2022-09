Salvini: rivedere tempi vacanze a scuola, basta pausa di 3 mesi

ROMA - "Stiamo lavorando per una riduzione del costo dei libri di testo e poi occorre rivedere il tempo scuola". Così il leader del Carroccio Matteo Salvini a Rai Isoradio che assicura che questa sarà una delle priorità del centrodestra una volta arrivato al governo. "In altri Paesi non c'è la pausa estiva di tre mesi ma le pause vengono dislocate nel corso dell'anno e dunque occorre rivedere il tempo a scuola", aggiunge ribadendo la necessità di archiviare " le mascherine. Infine, mi sono imbizzarrito - conclude - per la mancanza di insegnanti di sostegno per i bimbi disabili che così non hanno il diritto alla scuola".