Sicuri che sia sicuro? Come riconoscere i siti di scommesse affidabili

L’arrivo di nuovi operatori legali insieme a quelli già noti e consolidati, ma anche la presenza sul web di piattaforme poco sicure, rende però necessario capire quali siano i concessionari accreditati a cui affidarsi per piazzare le proprie puntate. La ricerca del



L’importanza del fattore sicurezza L'attrattività di alcuni banner che si presentano quando un utente effettua la ricerca di una piattaforma online su cui scommettere, non sempre corrisponde alla reale sicurezza dell’operatore, che potrebbe anche far parte di un mercato di sottobosco illecito e non regolamentato dall’autorità statale.



Anche se talvolta i siti stranieri che non terminano con dominio “.it” non sono da considerare illegali, va comunque chiarito che in Italia non è possibile aderire a alla proposta di queste piattaforme, in quanto non dotate di opportuna licenza ADM, ma solo dell’autorizzazione di altre autorità territoriali statali.



Quando invece si è di fronte a un sito di scommesse illegale, i rischi possono essere molteplici e vanno dalla diffusione di virus, ransomware e malware sul dispositivo, fisso o mobile, fino alle minacce informatiche connesse al furto di dati, specialmente in relazione alle transazioni di deposito o prelievo.



Oltretutto una piattaforma legale è attenta al gioco responsabile, che viene per legge riservato ai maggiori di età. Tutti questi aspetti sono preventivamente controllati da ADM prima del rilascio della licenza ad operare, contrassegnata da un numero a cinque cifre ben visibile sul sito della piattaforma, insieme al logo dal mezzo timone tricolore dell’Agenzia.



L’identità dell’operatore: fattori da considerare

Un primo passaggio, che l'Agenzia effettua per il rilascio della licenza, è la verifica dell’identità dell’operatore, che dovrà fornire i propri dati fiscali, come la partita IVA, ma anche la sede di operatività legale, nonché i recapiti fisici di riferimento.



Tutti questi dati verranno poi esposti dal concessionario nell'apposita sezione del proprio sito web, in modo che siano ben visibili agli utenti che desiderino, per qualsiasi motivo, rintracciare l'operatore. Numero di telefono, e-mail, fax, dovranno dunque essere per trasparenza indicati all’interno della piattaforma, salvo poi garantire la presenza, come si vedrà, di un servizio clienti funzionante ed efficiente.



I siti legali: la licenza ADM e come riconoscerla

Come si individuano i siti dotati di licenza ADM?



Esistono alcuni piccoli passaggi pratici, molto utili all’utente.



Una prima verifica può essere effettuata consultando l’



I concessionari legali devono infatti esporre il logo di ADM e il numero di licenza a cinque cifre, di solito posizionato in fondo alla pagina principale, insieme a indicazioni utili sui programmi di gioco responsabile.



La registrazione alla piattaforma Un sito legale ADM può essere accessibile soltanto tramite la compilazione di una form di registrazione, la quale prevede l’inserimento dei dati dell’utente, ma soprattutto la trasmissione del proprio documento di identità valido, per attestare la maggiore età del giocatore. - A seguito di opportuna verifica da parte del bookie, il giocatore potrà accedere all'offerta, iniziare a puntare oppure riscattare i vari bonus, compresi quelli senza deposito, che comunque richiedono anch’essi, per i suddetti motivi, una fase di registrazione.



I sistemi di crittografia, i protocolli e i certificati

La verifica di ADM utile al rilascio della licenza passa da una serie di indagini tecniche compiute grazie alla collaborazione degli ODV, Organismi di Verifica e Controllo certificati dall’Agenzia, che valuteranno l’idoneità della piattaforma di gioco e rilasceranno una certificazione.



La certificazione tiene in considerazione la presenza di sistemi crittografici adeguati di trasmissione delle informazioni, come il protocollo HTTPS con certificato SSL (Secure Sockets Layer), che gli utenti possono identificare in un lucchetto verde accanto alla barra degli indirizzi.



Il quadro di sicurezza del bookmaker può inoltre essere completato dal possesso di certificazioni rilasciate da enti prestigiosi, come Norton, EGBA e Gaming Labs.



I siti di scommesse legali dovranno infatti esporre in modo chiaro il tipo di scommessa proposta, come anche i requisiti di puntata minimi - ove presenti - , i metodi di pagamento accettati (meglio se sono incluse carte prepagate e wallet come PayPal, Skrill e Neteller), i tempi di deposito e prelievo, i termini e le condizioni dei vari bonus, da quelli di benvenuto a quelli sul primo deposito.



Il contratto di gioco dovrà dunque contenere tutte queste indicazioni, che dovranno essere accettate dall’utente per iniziare a scommettere in tutta sicurezza.



Il servizio clienti Un sito di scommesse sicuro non può prescindere dalla presenza di un servizio clienti efficiente e funzionante, per far fronte a ogni problema/esigenza dello scommettitore.



L’help desk potrà funzionare 24 ore su 24, oppure con orari prestabiliti, e avere una modalità chat live di messaggistica istantanea, o, in caso di mancanza, comunque un recapito telefonico e un indirizzo e-mail di riferimento, come anche un pratico collegamento a Whatsapp.



FAQ - Domande frequenti su siti di scommesse legali

In Italia si può scommettere su siti esteri?



No. In Italia si può scommettere soltanto su siti che terminano con dominio “.it”, anche quando questi facciano riferimento ad aziende internazionali, che per operare sul territorio italiano devono però passare da ADM e dalla sua necessaria licenza. Siti regolamentati da altre autorità, come quella di Curacao, Cipro, o Malta, non sono di per sé illegali, ma in Italia è vietato aderire alla loro offerta di scommessa.



Come riconosco un bookie sicuro?

Un bookie sicuro si riconosce da:



- dominio che termina con “.it”

- presenza di licenza ADM (identificabile dal logo dell’Agenzia, un mezzo timone tricolore, e dal numero di concessione di 5 cifre)

- protocollo di sicurezza SSL, ovvero un lucchetto verde accanto alla barra degli indirizzi

- richiesta di compilazione di una form di registrazione, con invio del documento di identità dati fiscali dell'operatore ben visibili sul sito della piattaforma

- Il settore delle scommesse sportive non conosce crisi. Mentre giunge notizia ufficiale della proroga delle licenze da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM, ex AAMS) fino al 2024, l’online continua a trainare il mercato, arrivando a una spesa di oltre 120 milioni di euro in un solo mese (dati di febbraio 2022).