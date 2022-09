Teatro a Putignano: domenica 18 settembre 'Bianca come la neve'

ph: Tea Primiterra

PUTIGNANO (BA) - Il teatro per i più piccoli torna a regalare emozioni e viaggi in mondi fantastici. Andrà in scena domenica 18 settembre a Putignano Bianca come la neve, ultimo appuntamento con il teatro dedicato alle famiglie a cura del Comune di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Appuntamento alle ore 19:30 al Chiostro Comunale (via Roma, 8).Il racconto dell’ultimo nano è portato in scena dalla compagnia Crest, per la regia, testo, scene e luci di Michelangelo Campanale, con Luigi tagliente, costumi Maria Pascale. La fiaba narrata dal più piccolo dei sette nani, Cucciolo, è divisa in sette racconti (uno per nano) evocati da un oggetto ricordo lasciato da ciascun nano. Si snodano così le diverse sequenze e prendono via via corpo il personaggio e i suoi sentimenti, consentendo di affiancare lirismo e comicità. “Biancaneve” è certo la fiaba più conosciuta, nella cui vicenda si intrecciano il dramma di una mamma invidiosa e cattiva e la tenera e ingenua comicità dei nani. Il racconto di Cucciolo ci porta per mano a scoprire la crescita di Biancaneve da bimba coraggiosa che preferisce la protezione del bosco sconosciuto allo sguardo, conosciuto ma cupo, di sua madre a mamma di esigenti nanetti e poi sposa bellissima.Età consigliata dai 4 anni. Biglietto 3,00€ in vendita la sera dello spettacolo o acquistabile dall’Infopoint di Putignano sito in piazza Plebiscito.Info: www.teatropubblicopugliese.it