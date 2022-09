Terrore al luna park, spari tra la folla: un ferito

MANFREDONIA (FG) - Attimi di paura la notte scorsa al luna park di Manfredonia, nel Foggiano, dove il pregiudicato 46enne Giovanni La Torre è stato ferito a una gamba. Versa in buone condizioni di salute. Nessun altro è rimasto ferito.Al momento della sparatoria, verso le 2, c'era molta gente al luna park allestito alla periferia della città in vista della festa patronale. Era da poco terminato lo spettacolo di fuochi pirotecnici e gli spari hanno terrorizzato gli astanti che si sono dati alla fuga cercando riparo. Il 46enne ha precedenti per rissa, lesioni personali e porto illegale di armi da fuoco.L'uomo, dopo essere stato ferito con un colpo di pistola alla coscia, è stato medicato sul posto dal personale del 118 e poi trasportato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Ad intervenire sul posto gli agenti di polizia che hanno recuperato sull'asfalto quattro bossoli.