The Saifam Group comunica la nascita di Music Now!





(Foto Niko Giovanni Coniglio)

MILANO - The Saifam Group comunica la nascita di MUSIC NOW!, la nuova divisione che si occuperà della rivalutazione di tutti i supporti fisici discografici con l’obiettivo di preservare un patrimonio culturale prima ancora che musicale che col tempo e il dilagare della musica liquida rischierebbe di scomparire.

Attraverso MUSIC NOW! verranno stampati contenuti musicali da tempo non più presenti sul mercato tradizionale rilanciandoli in versione limitata e packaging curato.

Le “key persons” della nuova divisione che si prenderanno interamente cura del progetto sono:

PAOLO MAIORINO (responsabile artistico)

“La rivoluzione digitale ha confinato la fruizione della musica da supporti fisici ad un ruolo marginale. Ma se la musica liquida è la soluzione perfetta in termini di velocità e disponibilità, la sopravvivenza del vinile e del cd assume un ruolo strategico e centrale nel mercato discografico. E non è affatto il vezzo di pochi nostalgici e collezionisti di dischi, ma una reale esigenza di preservare una parte importante della nostra storia, dei nostri ricordi e del bagaglio umano, culturale, artistico e sociale di ognuno di noi. La rinascita del vinile testimonia questo spirito collettivo ben al di là degli ottimi numeri espressi dal mercato stesso. Credo che Music Now! possa interpretare un ruolo fondamentale in quest’ottica evitando che migliaia di album possano finire nel dimenticatoio. Il tempo della musica è ora.”

ROBERTO MANCINELLI (responsabile editoriale)

"Sono fiero di essere parte di questo progetto che ci permetterà di curare e preservare un enorme patrimonio musicale. Dal passato, inoltre, come è già successo, arrivano spesso gli indicatori per creare i successi del futuro”.

FABIO SGARAVATO (responsabile distribuzione e marketing)

“Sono felice che Saifam mi abbia permesso di entrare a far parte di questo ambizioso progetto, unico nel suo genere in Italia. Preservare e diffondere musica permette alle vecchie generazioni di ricordare e a quelle nuove di scoprire ed imparare, obiettivi che l'odierno mercato discografico non è più abituato a valorizzare“.

MANUEL CORSINI (responsabile commerciale)

“Riposizionare un vinile sul piatto, un cd in un lettore, riscoprire il piacere dell’ascoltare, questo l’intento del progetto attraverso la riproposizione di artisti e repertori non più disponibili da tempo, orgoglioso di poter mettere la mia esperienza al servizio di tutto ciò”.

La stampa e distribuzione sarà a cura di The Saifam Group.

Tra gli artisti che saranno pubblicati in formato vinile ricordiamo MARCO MASINI, LE VIBRAZIONI, MORGAN, BLUVERTIGO, 99 POSSE, IRENE GRANDI, BANDABARDÒ, IVAN GRAZIANI,BAUSTELLE, GIUNI RUSSO e molti altri.