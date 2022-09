Trani, domani in piazza Libertà l'incontro con i candidati del Pd

TRANI (BT) - I candidati del Partito Democratico in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022 incontrano cittadini e simpatizzanti.L’appuntamento è previsto per domani, mercoledì 21 settembre 2022, in piazza Libertà a Trani, alle ore 19.30.Saranno presenti l’On. Francesco Boccia, candidato capolista nel collegio plurinominale al Senato; Debora Ciliento, Giovanni Vurchio, Shady Mohammad Alizadeh, candidati nel collegio plurinominale Foggia-BAT alla Camera; Sabino Zinni, candidato nel collegio uninominale alla Camera.Interverranno anche il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro; Fabrizio Ferrante, vice sindaco di Trani e componente della direzione nazionale del Pd; Filippo Caracciolo, consigliere regionale e capogruppo del Pd in regione.L’incontro pubblico sarà moderato da Fernando Riccio, segretario cittadino del Partito Democratico.