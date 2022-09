GIACOMO MORINI/Shutterstock

ROMA - "E' evidente che le sanzioni alla Russia devono essere mantenute. Siamo in un contesto di alleanze, altrimenti salta tutto. Non ha più senso stare in Europa. Le sanzioni sono fondamentali". Lo ha detto il segretario dem Enrico Letta."Le sanzioni hanno senso se le applicano tutti. L'unione fa la forza", osserva. "A destra c'è un senso di Europa come Lega delle nazioni. La vera forza dell'Europa è quello dello stare insieme", afferma.