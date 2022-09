Usa: Russia ha trasferito 300 mln per partiti stranieri di 20 paesi

Un'operazione dell'intelligence Usa ha rivelato che la Russia avrebbe trasferito segretamente dal 2014 oltre 300 milioni di dollari ai partiti politici di oltre 20 Paesi. I documenti che rilevano le possibili azioni di soft russe sono stati girati da Biden ai leader dei Paesi europei. Lo ha riportato il Washington Post secondo cui i 300 mln di dollari impiegati fino ad oggi e altre centinaia da spendere in futuro, avevano l'obiettivo di influenzare la vita politica delle nazioni estere.Per il quotidiano, che cita fonti anonime del governo statunitense, tra gli oltre venti paesi interessati ci sarebbero Albania, Montenegro, Madagascar e, "potenzialmente", Ecuador. Nel caso specifico di un Paese asiatico non identificato, l'ambasciatore russo avrebbe dato milioni di dollari in contanti a un candidato presidenziale.