Paura sulla Adelfia-Acquaviva: 4 feriti, uno grave

ADELFIA (BA) - Attimi di paura sulla strada provinciale che collega Adelfia e Acquaviva, nel barese, teatro di uno schianto tra una Fiat Panda, che ha terminato la sua corsa ribaltandosi in un fondo agricolo, e una Fiat Punto, bloccata dopo lo schianto sulla carreggiata. Il bilancio è di 4 feriti, di cui uno in codice rosso.Ancora non chiara la dinamica dell’incidente. Ad intervenire sul posto le ambulanze del 118 e un’auto medica di Acquaviva delle Fonti. Ora Polizia Locale di Adelfia e dei Carabinieri dovranno accertare la dinamica dell'incidente.