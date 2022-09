Vernissage per l'apertura della mostra "Pasolini Pound" a Conversano

BARI - Il 9 settembre, alle ore 18.30, un vernissage nella suggestiva cornice del Castello dei Conti Acquaviva d’Aragona di Conversano anticiperà l’apertura ufficiale della mostra “Pasolini Pound. Scatti da un’intervista” che dal 10 settembre al 6 novembre sarà protagonista nella Sezione di Arte Moderna e Contemporanea del Polo Museale conversanese.

Un evento nell’evento quindi per presentare l’attesa esposizione fotografica curata Francesca Barbi Marinetti. In mostra la documentazione fotografica della storica intervista televisiva di Pier Paolo Pasolini ad Ezra Pound del 1967. In tutto una quindicina di scatti di Vittorugo Contino, oltre ad uno dei ritratti di Pound schizzati da Pasolini durante il celebre incontro. Immagini divenute icone del confronto faccia a faccia tra i due Poeti. Un momento intenso ed emblematico carico del valore di testimonianza di quell’ambivalenza dolorosa insita nella modernità, spaccata da solchi ideologici e qui superati in altezza da due giganti della letteratura capaci di tracciare un punto di riconciliazione delle loro divergenze nell’accettazione delle contraddizioni solo apparentemente insuperabili tra Vita e Poesia.

Le fotografie in mostra furono tutte eseguite da Vittorugo Contino, noto sia come fotoreporter di guerra in Vietnam e Algeria, sia come fotografo di scena per importanti film della stagione neorealista, nonché come ritrattista di fiducia di Ezra Pound.

La mostra sarà affiancata da uno spettacolo teatrale dal titolo “Pasolini/Pound. Odi et Amo” di Leonardo Petrillo, con Maria Grazia Plos e Jacopo Venturiero, regia di Leonardo Petrillo e produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Lo spettacolo ricostruisce sul palcoscenico il percorso di preparazione dell’incontro fra Pound e Pasolini, un incontro fra passioni che li accomunano nella sofferenza per l’arte, espressa attraverso l’arte.

Sipario il 3 ottobre presso il Teatro Norba di Conversano con due repliche giornaliere: in mattinata per gli studenti e la sera per il pubblico.

E’ un’iniziativa inserita nella programmazione culturale “Borgo d’Estate” del Comune di Conversano, organizzata da ArtSharing, che vede la collaborazione di Teatro Pubblico Pugliese e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

Interverranno al vernissage di inaugurazione: il Sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, e rappresentati dell’Amministrazione Comunale con l’Assessore alla Cultura Katia Sportelli; la curatrice della mostra Francesca Barbi Marinetti; per ArtSharing la fondatrice Georgiana Ionescu.