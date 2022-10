A Bari la 'Giornata nazionale delle vittime dell’immigrazione 2022'

BARI - Il 3 ottobre del 2013, in un naufragio al largo dell’isola di Lampedusa, persero la vita 368 persone. Bambini, donne e uomini che cercavano di raggiungere l’Europa nel disperato tentativo di trovare sicurezza. Dal 2016, il 3 ottobre è diventato la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, istituita per ricordare e commemorare tutte le vittime dell’immigrazione e promuovere iniziative di sensibilizzazione e solidarietà. Una ricorrenza che il prossimo 3 ottobre sarà celebrata anche nel capoluogo pugliese, promotori un cartello di oltre cinquanta associazioni di tutta la regione che compongono il Comitato pugliese 3 ottobre, un’iniziativa patrocinata dal Comune di Bari, dalla Città Metropolitana, dalla Regione Puglia, dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola Odv e dalla Cgil Puglia.Il programma degli eventi in Largo Giannella a Bari parte dalle ore 16, con un incontro interreligioso di meditazione e preghiera.Alle ore 16.30 protagonisti saranno gli studenti, con suoni, parole e testimonianze. Parteciperanno gli istituti “Massari – Galilei”, “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” e Preziosissimo Sangue di Bari.Alle 17.30 previsto un incontro pubblico sul tema “Giornata nazionale delle vittime dell’immigrazione: memoria, accoglienza, inclusione, diritti”. Parteciperanno il prefetto di Bari, Antonia Bellomo; il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; il sindaco di Bari Antonio Decaro, l’assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico; il parroco di Santa Maria del Fonte a Bari, Don Mimmo Chiarantoni; il segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo; il componente della Presidenza Nazionale Arci, Filippo Miraglia; la ricercatrice della Fondazione Migrantes, Maria Cristina Molfetta. A moderare i lavori sarà Maurizio Moscara, del Comitato 3 Ottobre..Dalle 20 racconti in musica con Domenico La Marca&The Gorgos e Alioune Ndiaye.