A Bari la XXXVI edizione di Promessi Sposi

BARI - Dal 10 al 13 novembre nel nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari si svolgerà la XXXVI edizione del Salone Nazionale “Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina”, tra le più longeve manifestazioni del wedding in Italia, con oltre 200 espositori, show di moda, 2 iniziative legate al food, 1 concorso nazionale, varie esibizioni live e tanto ancora, organizzata da Pubblivela.“Sarà certamente un’edizione simbolo di ripresa economica – ha spiegato Gaetano Portoghese, fondatore di Promessi Sposi - per un comparto tra i più colpiti dalla pandemia. La rassegna, dopo l'edizione della ripartenza dell'anno scorso, torna in grande stile a Bari, forte della sua immagine ormai radicata nel Sud Italia”.Anche quest’anno il visitatore potrà costruire a 360° il giorno del matrimonio. In Fiera del Levante le coppie possono trovare ogni dettaglio per organizzare le proprie nozze, avendo a disposizione un'offerta senza eguali e che abbraccia tutte le fasce di prezzo. Importante la presenza dei produttori di abiti da sposa, sposo, cerimonia e accessori provenienti da tutta Italia; e anche la partecipazione di buyers esteri che, grazie alla cooperazione con Confartigianato UPSA Bari e Ufficio ICE, vengono in fiera a stringere accordi proprio con i produttori del settore tessile e moda. Tale iniziativa porterà Promessi Sposi a ottenere, nel 2023, il prestigioso riconoscimento a “Salone internazionale”.Durante i 4 giorni della manifestazione si terrà il “Promessi Sposi Bridal Show”, attesissimo momento di moda, presentato dalla show girl Manila Nazzaro, durante il quale saranno presentate le nuove collezioni bridal 2023 di importanti marchi; “Levantecooking” e “Levantecake”, due eventi nell'evento, due saloni nel salone, due grandi aree interamente dedicate al “wedding food” e al “wedding cake” con show cooking a cura degli Chef pugliesi più rinomati, demo live, contest a tema, corsi di formazione, ospiti famosi dei due settori, tantissime preparazioni e soprattutto tantissimi gustosi assaggi; il concorso nazionale “Un giorno da modella”, realizzato in collaborazione con la rivista nazionale di settore “White Sposa”, dedicato alle future spose (che si potranno iscrivere tramite il sito bari.promessisposi.info) e che avranno la possibilità di vincere fantastici premi.Ancora ci saranno incontri con i famosi wedding planner e designer di eventi come Cira Lombardo e Angelo Garini, che daranno preziosi consigli alle coppie di futuri sposi e presenteranno le loro opere letterarie al grande pubblico ed esibizioni live di numerose band.Fiera del Levante – Lungomare Starita, 4 – BariInfo: bari.promessisposi.info