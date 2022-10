Nuovo Governo: consultazioni lampo con Mattarella, Meloni: procederemo nel minor tempo possibile

via Quirinale.it

ROMA - Consultazioni lampo per il centrodestra. E' durato in tutto undici minuti il colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella, al termine del quale ha preso la parola solo Giorgia Meloni: FdI, ovviamente, ma anche Lega, Forza Italia e i centristi di Noi Moderati l'hanno indicata come premier "all'unanimità", dice. "Attendiamo le determinazioni del Presidente della Repubblica e già da ora siamo pronti, vogliamo procedere nel minor tempo possibile", assicura parlando al Quirinale.Per la formazione del nuovo Governo la leader Fdi lavora a un incarico lampo, già oggi: “Siamo pronti a dare all'Italia un governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo”, ha scritto su Twitter."Non vedo l'ora che l'esecutivo cominci. La squadra è pronta". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Rainews24 prima di salire al Quirinale per le consultazioniIl presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale la seconda e la terza carica dello Stato, oltre ai capigruppo e ai leader di quasi tutti i partiti politici, eccezion fatta per il centrodestra che è salito al Colle venerdì alle 10.30."Lo conosco da parecchi anni e credo sarebbe adattissimo. E stato presidente della commissione Bilancio, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico. Con lui abbiamo lavorato fianco a fianco in questi venti mesi. Abbiamo in comune l'idea che lo sviluppo economico italiano dipenda da quanto accade nel sistema produttivo, in primo luogo nella manifattura e nei servizi, che questi settori siano il cuore della nostra capacita' di creare reddito e che quindi debbano essere al centro della politica economica. Fara' certamente bene". Cosi' il ministro Daniele Franco in un'intervista al Corriere sulla possibilita' che Giancarlo Giorgetti diventi ministro dell'Economia.