A Putignano 'Famiglie al Museo'

Al Museo Civico di Putignano (piazza Plebiscito) in programma due visite, alle ore 17:00 e alle ore 18:30, accompagnate da letture e laboratori. Per l’occasione sarà applicata la tariffa ridotta di 3,00€, ingresso gratuito fino a 6 anni. Posti limitati, prenotazioni alla mail musap@comune.putignano.ba.it.



“Famiglie al Museo” è l’evento culturale dedicato ai bambini più importante in Italia per promuovere e facilitare l’incontro tra le famiglie e i molti luoghi espositivi che arricchiscono il nostro Paese. Per educare i bambini, ma anche gli adolescenti della fascia di età 12-16, quali nuovi fruitori culturali e rendere i Musei e le loro proposte sempre più “family friendly”.

PUTIGNANO (BA) - Si celebra domenica 9 ottobre la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. Una giornata dedicata alle famiglie, perché si ritrovino insieme al museo per godere dell’arte di altri tempi, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri. Il Museo Civico “Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro” di Putignano ha aderito all’iniziativa e organizzato visite speciali del Palazzo, tra letture e laboratori sulla diversità.“Diversi ma uguali” è il tema dell’edizione 2022 di Famiglie al Museo. Tema che nasce dall’idea che la valorizzazione della diversità sia uno strumento fondamentale di inclusione sociale. Saranno quindi i valori dell’accoglienza, della gentilezza, della tolleranza, dell’unicità a essere trasmessi durante le attività in programma.