A Spinazzola le racchette del Midu per sconfiggere la polio

Si è occupato anche della sicurezza stradale. Prima di lasciare l'attività agonistica desideravo fare qualcosa per quella brutta malattia chiamata poliomielite, commenta Caputo, non è stata una vita facile anche per le troppe ingiustizie. Ho lottato per me e per chi non ha voce. Caputo presenterà il progetto per la raccolta dei centesimi per aiutare i bambini africani a ricevere gratuitamente il vaccino antipolio, so io quanto mi è costata la vita. Sarà una giornata di grande impegno culturale, sociale, sportivo e di solidarietà.

Sabato 29 ottobre alle ore 9,00 presso il circolo tennis ci sarà l'incontro dialogo con il tennista Salvatore Caputo colpito alla tenera età da quella brutta malattia chiamata poliomielite, a seguire ci sarà per la prima volta il tennis in carrozzina, con singolo e doppio misto. Caputo ha ricevuto riconoscimenti in varie città d'Italia, dalla Comunità Europea Radiotelevisiva, Giffoni film festival dei ragazzi e soprattutto il premio del giornalista sportivo Sandro Ciotti per il suo tour contro la violenza nello sport, ma dice: “a che servono se ancora oggi i disabili subiscono ingiustizie nei vari settori della vita ?”.