BARI - Pubblicano due video su TikTok in cui sono intenti a cucinare e mangiare datteri di mare. Per questo tre persone sono state denunciate dalla Guardia Costiera per ricettazione e detenzione finalizzata al consumo di lithophaga lithophaga, o dattero di mare, la cui pesca - nonché il suo possesso, consumo e commercializzazione - è vietata in Italia dal 1998.Inoltre, da alcuni controlli effettuati al Porto di Bari, i militari hanno fermato e ispezionato un camion sbarcato da un traghetto proveniente dalla Grecia.All'interno sono stati nascosti circa 3 quintali di esemplari di ricci di mare, senza la necessaria documentazione che attesti l'origine del pescato. I ricci di mare, quindi, sono stati sequestrati e ributtati in mare "in quanto ancora in uno stato vitale".