La Ong Transport & Environment plaude alla decisione: «I giorni del motore a combustione, che sputa carbonio e produce inquinamento, sono finalmente contati», mentre di opinione diversa è l'opinione di Carlos Tavares, l’amministratore delegato del gruppo Stellantis, nato dalla fusione di Psa e di Fiat-Chrysler: «Non vedo la classe media in grado di acquistare auto elettriche a 30mila euro».

Storico accordo tra Parlamento e Commissione Ue per il futuro delle auto. E' stato deciso, infatti, che dal 2035 in poi saranno messe al bando le auto a combustione allo scopo di portare a zero le emissioni di sostanze nocive e arrivare al 2050 alla neutralità climatica. Sono contrastanti le voci che hanno commentato tale accordo.