Al via il 'Manibus Festival': il programma

FASANO (BR) - MANIBUS è un Festival che connette la sapienza artigiana della Puglia con l’Arte Contemporanea e dà voce in maniera del tutto nuova, all’autentico tesoro culturale delle terre pugliesi, per preservare i beni immateriali e avvicinare i giovani a mestieri che altrimenti andrebbero perduti.È un grande evento articolato tra residenze d’artista, produzione fabbrile, mostre, tavole rotonde, performance.È l’incontro tra Arte e Impresa. Un ossimoro di Valore.Da questa premessa nasce uno degli appuntamenti più importanti del Festival: MANIBUS FOCUS WEEKPresso il TEATRO SOCIALE di FASANO personaggi del mondo dell’Arte, Impresa, Artigianato, Design e Stili di Vita, eccellenze della cultura d’impresa italiana, saranno presenti in due importanti momenti, da lunedi 17 a venerdi 21 ottobre in un ricco calendario mattutino di MasterClass e in una sessione pomeridiana di Lectiones Magistrales, danno vita ad un coro di voci, un insieme di storie, espressione virtuosa di energia privata al servizio della crescita culturale collettiva.MANIBUS FOCUS WEEK è dunque un messaggio connettore e catalizzatore di attenzione dalla Puglia al resto del mondo, e ritorno; tra gli altri saranno presenti Debora Paglieri, AD Gruppo Paglieri SpA, Laura Tonatto Imprenditrice e “naso” professionista, Marilena Pirrelli, Arteconomy – Il Sole 24 ore, Marta Laudani Architetto, Compasso d’oro 2011, e per Bulgari: Angela Lucia Boscaini, Brand Curator Bulgari e Angela Mininni, High Jewelry Expert Bulgari.La FOCUS WEEK si concluderà in piazza Ciaia a Fasano il 22 alle alle 18.00, con uno spettacolare evento performativo dell’artista Jordi NN tra fuoco, luci e musica diretta dal direttore d’orchestra Silvestro Sabatelli.Gli incontri in programma dal 17 ottobre al 21 ottobre – moderati da Laura Pranzetti Lombardini, sono:MANIBUS Festival Internazionale di Arte e Impresa| MANIBUS FOCUS WEEK | MASTERCLASSLe Masterclass sono un momento di realtà motivazionale nelle quali nomi di riferimento nel proprio settore raccontano il loro percorso, presentando il proprio lavoro e raccontando le peculiarità del loro saper fare. Occasione per venire a contatto con l’esperienza diretta di eccellenze, le Masterclass sono un momento di grande insegnamento.MANIBUS MASTERCLASS - Dalle ore 10 alle ore 1217 ottobreRoberto Casiraghi – Consulente per l’ArteFabrizio Panozzo - Prof. Management Ca’ FoscariMarilena Pirrelli - Arteconomy Sole 24 Ore18 ottobreLucia Boscaini - Brand Curator BulgariAngela Mininni - High Jewelry Expert Bulgari19 ottobreDebora Paglieri - AD Gruppo Paglieri spa20 ottobreNicoletta Ercole - Costumista cinematograficaAlessandra Carta - StilistaRoberto Scrivo - Chief Public Affairs Engineering21 ottobreIsabella Goldmann - Bioarchitetto