Attiva la partoanalgesia all’Ospedale di Corato: ogni lunedì incontri informativi per le donne gravide

BARI – Affrontare il parto senza dolore e in modo consapevole. Grazie ad un servizio informativo specifico, curato dagli anestesisti dell’Umberto I di Corato, dedicato alle donne gravide che hanno intenzione di usufruire della partoanalgesia. L’Ostetricia e Ginecologia aggiunge così un altro tassello importante all’assistenza sanitaria garantita alle donne, in particolare nel delicato momento della nascita dei propri figli.«La possibilità di usufruire della analgesia in travaglio – spiega il dott. Lucio Nichilo, direttore di Ostetricia e Ginecologia - aggiunge e completa la nostra offerta assistenziale permettendo alle donne di poter usufruire di questa tecnica e, quindi, di poter avere sollievo dal dolore durante il travaglio stesso».L'attivazione del Servizio di Analgesia in travaglio – continua Nichilo – «è stata fortemente caldeggiata dalla Direzione Strategica della ASL ed è stata resa possibile dal coordinamento fra la Unità Operativa di Ginecologia e il Servizio di Anestesia e Terapia del dolore del nostro ospedale». Gli anestesisti, infatti, saranno a disposizione delle gravide interessate, dalla 34^ settimana, attraverso un incontro informativo a cadenza settimanale. In tale occasione verranno fornite informazioni sulla metodica e le modalità di accesso alla stessa. Gli incontri informativi si terranno tutti i lunedì alle ore 12, presso il Servizio di Anestesia, al 2° piano dell’Ospedale.