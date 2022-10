Bari, domani inaugurazione Panchina in Rosa Lilt

BARI - Domani, giovedì 27 ottobre alle ore 9.30 sul marciapiede prospicente il Palazzo della Città Metropolitana di Bari (ex Provincia di Bari), alla presenza del Sindaco Antonio Decaro e della Delegata LILT Bari Marisa Cataldo, sarà inaugurata la panchina “colorata in rosa” in occasione della Campagna Nazionale Nastro Rosa - LILT for Women: "Prevenzione: la migliore amica di ogni donna"."Un simbolo di forte impatto sociale per ricordare e focalizzare l’attenzione della popolazione sull’importanza della diagnosi precoce per prevenzione del tumore al seno", spiega la nota della LILT Bari.