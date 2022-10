Bari, domani la fontana di piazza Moro illuminata di verde per la giornata mondiale della Spina bifida e Idrocefalo

La giornata mondiale della Spina bifida e Idrocefalo è stata istituita e predisposta in occasione dell’incontro organizzato dalla Federazione Internazionale per la Spina Bifida e l’idrocefalo (IF) in Guatemala nel 2011 allo scopo di accrescere la consapevolezza e la comprensione di questa patologia. Intende anche essere un mezzo per sensibilizzare e promuovere i diritti delle persone con queste condizioni. La giornata si è tenuta per la prima volta il 25 ottobre del 2012 al Parlamento Europeo di Strasburgo.



BARI - Domani, martedì 25 ottobre, l’amministrazione comunale aderisce alla giornata mondiale della Spina Bifida e Idrocefalo illuminando di verde, su richiesta dell’associazione Spina bifida Italia Puglia - Odv, la fontana monumentale di piazza Moro al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più gravi malformazioni congenite a carico del sistema nervoso centrale.La Spina bifida è il più frequente dei difetti del tubo neurale, che consistono in gravi malformazioni congenite e che si sviluppano durante le prime settimane di gravidanza. I difetti del tubo neurale possono essere incompatibili con la vita già in epoca neonatale o, se compatibili con la vita, estremamente invalidanti con esiti cognitivi e neuro-motori.