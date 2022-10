Bari, riapre il Green Park

BARI - Il progetto della Greeninvest srl, per la completa riqualificazione dello storico centro sportivo barese, sta per diventare realtà. Dopo appena un anno dall’apertura del cantiere, il Green Park è pronto ad aprire le porte al pubblico con un grande evento inaugurale che si terrà nelle prossime settimane.Gli investimenti messi in campo rendono la struttura un centro sportivo di altissima qualità, in ogni dettaglio, grazie ad uno spazio progettato per essere sostenibile, inclusivo e accessibile.Un luogo dove trascorrere del tempo di qualità con gli amici e la famiglia, nel quale si potrà vivere pienamente l’esperienza sportiva, grazie ad un team tecnico di grande livello agonistico e umano. Nel centro saranno organizzati corsi, lezioni, tornei, clinics con atleti di caratura mondiale, campi estivi per i più piccoli, attività didattiche e tanto altro.La struttura di nuova generazione include:- 14 Campi di padel panoramici e interamente prodotti in Italia, tra i quali spicca il Porsche Bari Central Field, il campo centrale pronto per i grandi eventi internazionali. Tutti i campi sono dotati di vetri stratificati temperati e superficie di gioco Mondo SuperCourt XN. - 1 Campo beach Tennis / Beach Volley. - 1 Campo calcio 7 vs 7. - Piscina esterna relax mt 20x10 con ca. 1000mq di solarium attrezzato e immerso nel verde. - Ampia area kids all’aperto nel verde. - Spogliatoi, tutti climatizzati con sistema di ricircolo dell’aria e ampie finestre, cosi suddivisi: 4 principali, ognuno dei quali composto da 2 ampi locali, servizi e 10 docce (per un totale di 40 docce disponibili), tutte con rubinetteria elettronica; 2 Private, pensati per accogliere ognuno 4 persone con rifiniture di particolare pregio. In totale il Green Park vanta circa 600mq di aree spogliatoio con oltre 50 postazioni docce. - Club House con reception e lounge. - Parcheggi interni alla struttura. - Ampie aree verdi con prati, siepi e alberature.Non finisce qui: il progetto ha in cantiere sorprendenti novità che saranno svelate nei prossimi giorni e che contribuiranno a rendere il Green Park il luogo ideale non solo per lo sport, ma anche per il tempo libero, la salute e la cura della persona. Per giocare, condividere, vivere.Green Park, Bari - Via Fanelli; Property - Greeninvest srl.Sui social greenpark.sport