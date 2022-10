Basket, Happy Casa Brindisi: la Soavegel nuovo Gold Sponsor

FRANCESCO LOIACONO - In A/1 di basket maschile la Soavegel è il nuovo Gold Sponsor dell’ Happy Casa Brindisi. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. Il direttore commerciale Massimo Bianco ha dichiarato: “ Sono soddisfatto che la mia azienda sia vicina a uno sport così importante come il basket. Questa partnership consentirà notevoli occasioni di esposizione mediatica e ritorni di immagine notevoli del brand Soavegel “.

L’azienda ha sede in Viale dell’ Industria a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi e si occupa della produzione di surgelati. Garantirà un sostegno economico fondamentale all’ Happy Casa in questa stagione.