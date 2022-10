Basket: l'Happy Casa Brindisi ko 83-82 a Milano

via Happy Casa Brindisi fb

FRANCESCO LOIACONO - Nella terza giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 83-82 fuori casa col Milano. Primo quarto, Davies 12-8 per i lombardi. Vogtmann, 18-10. Biligha, 23-14. Di nuovo Biligha, Milano prevale 27-21. Secondo quarto, Ricci 32-26 per i lombardi. Shields, 36-29. Hall, 44-37. Milano si impone di nuovo 46-37.

Terzo quarto, Burnell tiene in gara i pugliesi, ma 46-44 per i lombardi. Davies, 52-46. Melli, 54-48. Shields, 58-50. Pangos, 62-53. Milano trionfa 69-66. Quarto quarto, Shields 74-69 per i lombardi. Bayehe tiene in partita i pugliesi, però 74-73 per Milano. Reed, 75-74 Brindisi. Biligha, 78-75 per la squadra allenata da Ettore Messina. Bowman impatta per i pugliesi, 78-78. Reed, 82-80 Brindisi. Tripla di Hall, Milano vince questo quarto e 83-82 tutta la partita.

Sconfitta immeritata per l’Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Bowman e Burnell 17 punti. Nei lombardi Pangos 21 punti e Thomas 17. Nella quarta giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 23 Ottobre alle 17 al “Pala Pentassuglia” con il Brescia.