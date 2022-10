Crosetto: "C'è bisogno della visione di Berlusconi"

Il presidente di Forza Italia "conosce come nessuno i bisogni e i problemi del mondo produttivo", riflette Crosetto, per il quale Berlusconi "deve essere portatore della visione di questa parte della società italiana. C'è bisogno della sua visione e della sua esperienza".

ROMA - Il cofondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto comprende gli attriti tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi ma, a poche ore dall'incontro fra i due leader, è fiducioso. "Né Silvio Berlusconi né Giorgia Meloni pensano davvero di interrompere il loro lavoro per il bene del Paese per questioni di carattere personale - dichiara in un'intervista al Corriere -. L'Italia viene prima anche delle legittime irritazioni di Giorgia".