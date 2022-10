Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 100-97 a Verona

via Happy Casa Brindisi fb

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 100-97 dopo un tempo supplementare a Verona. Primo quarto, tripla di Etou 3-0 per i pugliesi. Perkins e Burnell, 9-0. Cappelletti, 14-9 per i veneti. Anderson e Imbrò, il Verona prevale 27-18.





Secondo quarto, Candussi 30-18 per i veneti. Perkins tiene in gara i pugliesi, ma 37-30 per il Verona. Holman, 42-32. Smith, 48-36. Anderson, il Verona si impone di nuovo 51-39. Terzo quarto, Smith 53-42 per i veneti. Riisma, 67-65 per i pugliesi. Anderson, il Verona trionfa 69-67. Quarto quarto, Mezzanotte 77-72 per i pugliesi. Cappelletti impatta per i veneti, 77-

77. Anderson, 84-82 per il Verona. Bowman permette ai pugliesi di concludere questo quarto in parità, 89- 89.





Necessario il tempo supplementare. Nell’extra time Selden 94-93 per i veneti. Etou per i pugliesi, 97-97. Tripla di Selden, il Verona vince questo tempo supplementare e 100-97 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nella squadra allenata da Frank Vitucci Perkins 20 punti e Etou 18. Nei veneti Selden 25 punti e Anderson 21. Nella seconda giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 9 Ottobre alle 19,30 al “Pala Pentassuglia” con il Napoli.