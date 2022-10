Berlusconi: Meloni ha detto sì a Casellati come ministra della Giustizia

ROMA - Il presidente Fi Silvio Berlusconi ritorna in grande stile sulla scena politica con due interventi pesanti ai gruppi di Fi al Senato e alla Camera.A Montecitorio, raccontano i presenti, il Cav ha rilanciato la candidatura di Elisabetta Casellati alla Giustizia (candidatura sulla quale - ha poi sostenuto Berlusconi - c'è anche l'accordo con Meloni) e ricordato i suoi rapporti con Putin ammettendo di aver avuto in regalo dal presidente russo diverse bottiglie di vodka per il suo compleanno.Dichiarazioni che hanno fatto pensare al fatto che il leader di Fi potesse aver riallacciato i rapporti con il leader di Mosca. Ricostruzione però smentita direttamente dal suo entourage.