NEW YORK - "Per la prima volta dai tempi della crisi dei missili a Cuba c'è la minaccia di un 'Armageddon' nucleare". Così il presidente statunitense Joe Biden parlando ad un evento elettorale a New York. "Putin non scherza quando parla del possibile uso di armi nucleari, chimiche o biologiche, perché il suo esercito è in difficoltà" ha aggiunto Biden.Dall’inizio del mese l’esercito di Kiev ha riconquistato 500 km quadrati di territorio, a Kherson, una delle regioni annesse dopo il referendum. Almeno sette gli attacchi missilistici avvenuti nelle scorse ore contro edifici residenziali intorno a Zaporizhzhia.L'Eurocamera intanto chiede all'Ue di preparare una risposta in caso di attacco nucleare russo.